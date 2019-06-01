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Malatya'da Sakal-ı Şerif heyecanı

12 dakika önce

Malatya'da ziyaret açılan Sakal-ı Şerife, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya'da Sakal-ı Şerif heyecanı, System.String[]
Malatya'da ziyaret açılan Sakal-ı Şerife, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Malatya İl Müftülüğü tarafından Hacı Yusuf Taş Camii'nde Sakal-ı Şerif Kadir Gecesinde ziyarete açıldı. Teravih namazı sonrasında salavatlarla açılan Hz. Muhammed'in (S.A.S) Sakal-ı Şerifi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar cami içerisinde uzun kuyruklar oluştururken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekti. Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, yoğunluk sebebiyle herhangi bir izdiham yaşanmaması için müezzinler vatandaşları uyarıp tek tek sıra halinde ziyaret etmelerini sağladı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:31 Kaynak: İHA
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