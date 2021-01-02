Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde salça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Malatya istikametinden Hatay istikametine seyir halindeki Ali Burak Boyacı yönetimindeki 60 AY 863 plakalı, salça yüklü kamyonet, Malatya- Adana kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi kesiminde lastiğin kopması sonucu devrildi.
Kazada sürücü yaralandı, salçalar yola döküldü.
Yoldan geçenlerinden ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika