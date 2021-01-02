Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

02.01.2021 17:19
Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde salça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde salça yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Malatya istikametinden Hatay istikametine seyir halindeki Ali Burak Boyacı yönetimindeki 60 AY 863 plakalı, salça yüklü kamyonet, Malatya- Adana kara yolunun Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi kesiminde lastiğin kopması sonucu devrildi.

Kazada sürücü yaralandı, salçalar yola döküldü.

Yoldan geçenlerinden ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırdı.

Doğanşehir, Kamyonet, Malatya, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da salça yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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