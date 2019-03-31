Son Dakika Haberleri: Malatya 'Da, Sandık Başında Kavga 2 Ölü-1

Malatya 'Da, Sandık Başında Kavga 2 Ölü-1

1 saat önce

Malatya'da, sandık başında kavga 2 ölüMalatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Malatya'da, sandık başında kavga 2 ölü

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, sandık başında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesinin Bölünmez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bölünmez Mahallesi İlkokulunda oy kullanımı sırasında sandık başında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş yaşamını yitirdi. Oy kullanım alanında güvenlik güçlerinin haber vermesiyle okula gelen takviye ekiplerin müdahalesi ile sonlandırılan kavgada, tabancayı ateşleyen bir kişi gözaltına alınırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Yaşananların ardından güvenlik güçlerince okul ve mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

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MALATYA,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:29 Kaynak: DHA

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