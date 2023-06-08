Malatya'da şarampole devrilen araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da şarampole devrilen araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı

08.06.2023 10:41

Malatya'nın Kale ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Kale ilçesinde M.D. (41) yönetimindeki otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti; polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.

Şarampole devrilen otomobildeki anne öldü, kocası ve 3 çocuğu yaralandı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Öte yandan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.

Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da şarampole devrilen araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı - Son Dakika
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