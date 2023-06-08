Malatya'nın Kale ilçesinde M.D. (41) yönetimindeki otomobil, Bent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi. Araçtaki Safiye D. (40) kaza yerinde hayatını kaybetti; polis memuru olduğu öğrenilen eşi sürücü M.D. (41) ile çocukları T.D. (16), E.E.D. (14), İ.A.D. (6) yaralandı.
Öte yandan itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kazanın nasıl meydana geldiği ise henüz bilinmiyor.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da şarampole devrilen araçta anne öldü, eşi ve 3 çocuğu ise yaralandı - Son Dakika