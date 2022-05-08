Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

08.05.2022 09:19
Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 34 ZP 4013 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi TOKİ yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki M.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Otomobil, Karagöz, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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