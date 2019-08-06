Son Dakika Haberleri: Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

19 dakika önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sezer Ş.(30), yaşamını yitirdi.

Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sezer Ş.(30), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sezer Ş.'nin yönetimindeki 44 HD 918 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Sezer Ş., yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sezer Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Doğanşehir, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:43 Kaynak: DHA
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