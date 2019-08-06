Malatya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sezer Ş.(30), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:43 Kaynak: DHA
MALATYA'nın Doğanşehir
ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Sezer Ş.(30), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sezer Ş.'nin yönetimindeki 44 HD 918 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Sezer Ş., yaşamını yitirdi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sezer Ş.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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