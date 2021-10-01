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Malatya'da "şarka virüsü" alarmı - Son Dakika

Malatya'da "şarka virüsü" alarmı

01.10.2021 13:47
Malatya'da

Malatya'da özellikle kayısı ağaçlarında sıkça görülen şarka virüsüne karşı önlem alan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte etiketi ve sertifikası olmayan meyve fidanlarının satışını yasakladı.

Malatya'da özellikle kayısı ağaçlarında sıkça görülen şarka virüsüne karşı önlem alan Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kentte etiketi ve sertifikası olmayan meyve fidanlarının satışını yasakladı.

Malatya'nın yanı sıra Şanlıurfa ve Elazığ'da da sert çekirdekli ve sert kabuklu meyve fidanlarında şarka virüsüne karşı önlem alınırken, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, başta kayısı olmak üzere erik, vişne, kiraz, şeftali ve zeytin gibi sert çekirdekli ve kabuklu meyve fidanlarında ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle üreticilerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

Şarka virüsünün en önemli yayılma yollarından birisin bulaşık üretim materyallerinin kullanılması olduğunu ifade eden Macit, "Bu nedenle virüsten ari sertifikalı üretim materyali kullanılması oldukça önemlidir. Şarka hastalığı ile bulaşık ağaçlar tedavi edilemez. Eğer bir bölgeye hastalık bir defa bulaşmış ise hastalığı ortadan kaldırmak çok zordur. İç ve dış karantina listesinde yer alan bu virüs ile bulaşık alanlar saptandığında derhal imha edilmektedir. İlimiz kayısı üretim alanlarının tamamına zarar verebilecek Şarka hastalığa karşı üreticilerimizin çok dikkatli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. Malatya'da 37 fidan üreticisi ve 68 tohumluk bayi belgesine sahip işletme bulunduğunu da dile getiren Macit, kentte 2,3 milyona yakın fidan üretildiğini bunun ise 1,5 milyona yakının sert çekirdekli meyve fidanları olduğunu söyledi.

Bu kapsamda etiketsiz ve sertifikasız kaçak fidanların Malatya'ya giriş-çıkışlarının önlenmesi amacıyla işletmelerin yıl içerisinde denetimlerinin yapıldığını belirten Macit, etiketsiz fidan satımı yapılan yerlere ise ceza kesildiğini belirtti. Macit, üreticilerin fidan alırken bu konulara da dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, "Sertifikası olmayan fidanları gördükleri takdirde il ve ilçe tarım orman müdürlüklerine bilgi vermelerini istiyoruz" dedi.

(İHA)

Malatya'da şarka virüsü alarmı
Malatya'da şarka virüsü alarmı

Şanlıurfa, Malatya, Elazığ, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 'şarka virüsü' alarmı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "şarka virüsü" alarmı - Son Dakika
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