Malatya'da pes dedirten hırsızlık... Bahçesindeki 150 kayısı ağacını söküp çaldılar - Son Dakika

Malatya'da pes dedirten hırsızlık... Bahçesindeki 150 kayısı ağacını söküp çaldılar

MALATYA Malatya'nın Yazıhan İlçesi'nde bir bahçede bulunan ve yeni dikilmiş 150 kayısı ağacı, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce söküldü. Jandarma, ağaç sökümü ilgili inceleme başlattı

Yazıhan ilçesine bağlı Balaban Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Turan Özdoğan arazisi üzerine 22 Mart tarihinde ektiği 500 kök kayısı ağacından 150'si henüz tespit edilmeyen kişi veya kişiler tarafından söküldü. Hayatının şokunu yaşayan ve yaklaşık 15 bin TL zararı olan Özdoğan, suçluların tespit edilmesini istiyor.

Daha öncede mahallede buna benzer olayların yaşandığını belirten Özdoğan, " 22 Mart günü dikmiş olduğum kayısılarım geceden faydalanarak yerinde sökmüşler. Karakola bilgi verdik tutanak tutuldu. 150 bandında kayısımız sökülmüş " dedi. Tek bir husumetlisinin olduğunu, o kişiyle de 2017 yılında barıştıklarına vurgu yapan Özdoğan, daha öncede mahallede buna benzer olayların yaşandığına dikkat çekti ve yaklaşık 15 bin TL zararı olduğunu söyledi. Suçluların tespit edilmesini istiyor.