Son Dakika Haberleri: Malatya'da satranç turnuvası yapıldı
Son Dakika Spor Malatya'da satranç turnuvası yapıldı

Malatya'da satranç turnuvası yapıldı

17 dakika önce

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvanı düzenlendi.

Malatya'da satranç turnuvası yapıldı, System.String[]

Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla satranç turnuvanı düzenlendi.

Malatya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu Satranç Merkezi'nde 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 76 sporcu katıldı.

Turnuvada 10 yaş kategorisinde Ahmet Utku Tufan birinci, Aria Setaren ikinci, Furkan Kaan Ötegen üçüncü, 14 yaş kategorisinde Emirhan Güllü birinci, Eylül Erdal ikinci, Eymen Akbayır üçüncü oldu.

Açık kategoride ise Ağdar Alak birinci, emre Özdemir ikinci, Arda Çapraz üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara kupaları törenle verildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:09 Kaynak: AA
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