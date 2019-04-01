Son Dakika Haberleri: Malatya'da Seçim Günü Öldürülen 2 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Malatya'da Seçim Günü Öldürülen 2 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

1 saat önce

- Malatya'da seçim günü öldürülen 2 kişi için cenaze töreni düzenlendiMALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçim günü yaşanan tartışmada öldürülen 2 kişi köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

- Malatya'da seçim günü öldürülen 2 kişi için cenaze töreni düzenlendi

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçim günü yaşanan tartışmada öldürülen 2 kişi köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesinde yaşanan olayda hayatlarını kaybeden amcaçocukları İlyas ve Hasan Aktaş'ın cenazeleri Malatya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından bugün köylerine getirildi.
Jandarmanın da geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma İl Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay, İsmail Hakkı Kiraz, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından cenazeler köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:39 Kaynak: İHA

Pütürge, Malatya, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rap Şarkıcısı Nipsey Hussle Uğradığı Saldırı Sonucu Öldü Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Seçim Günü Öldürülen 2 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]