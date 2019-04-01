Malatya'da Seçim Günü Öldürülen 2 Kişi İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
1 saat önce
- Malatya'da seçim günü öldürülen 2 kişi için cenaze töreni düzenlendiMALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçim günü yaşanan tartışmada öldürülen 2 kişi köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
- Malatya
'da seçim günü öldürülen 2 kişi için cenaze töreni düzenlendi
MALATYA - Malatya'nın Pütürge
ilçesinde seçim günü yaşanan tartışmada öldürülen 2 kişi köylerinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesinde yaşanan olayda hayatlarını kaybeden amcaçocukları İlyas ve Hasan Aktaş
'ın cenazeleri Malatya Adli Tıp
Kurumundaki otopsi işleminin ardından bugün köylerine getirildi.
Jandarmanın da geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş
, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın
Baruş, Jandarma İl Komutanı Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay
, İsmail Hakkı Kiraz
, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından cenazeler köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:39 Kaynak: İHA
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