Malatya'da Seçmen, 2 Bin 86 Sandıkta Oy Kullanıyor

MALATYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

MALATYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.



561 bin 708 kayıtlı seçmenin olduğu kentte kurulan 2 bin 86 sandıkta oy kullanma işlemi, saat 07.00'da başladı. Seçmenlerin, büyükşehir, ilçe belediye, meclis üyeleri ve muhtarları belirleyeceği oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.



- Malatya

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