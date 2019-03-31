Son Dakika Haberleri: Malatya'da Seçmen, 2 Bin 86 Sandıkta Oy Kullanıyor

Malatya'da Seçmen, 2 Bin 86 Sandıkta Oy Kullanıyor

58 dakika önce

MALATYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

Malatya'da Seçmen, 2 Bin 86 Sandıkta Oy Kullanıyor, System.String[]
MALATYA'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.

561 bin 708 kayıtlı seçmenin olduğu kentte kurulan 2 bin 86 sandıkta oy kullanma işlemi, saat 07.00'da başladı. Seçmenlerin, büyükşehir, ilçe belediye, meclis üyeleri ve muhtarları belirleyeceği oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
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