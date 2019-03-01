Malatya'da Şehir Gönüllüleri Meclisi Kuruldu

Şehir Gönüllüleri Meclisi, Malatya ortak paydasında buluşmak için ilk adımı attı.

Şehir Gönüllüleri Meclisi, Malatya ortak paydasında buluşmak için ilk adımı attı. Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin önemine dikkat çekerek, "Biz şehrimizi çiçek bahçesi yapmak istiyoruz" diyerek, oluşacak olan meclise, herkesin itibar edeceğini söyledi.



Malatya'nın birlik ve beraberliği, kalkınması ve Türkiye'de örnek bir il olması amacıyla Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin oluşması için ilk adım atıldı. Divalin Otel'de gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Malatya'da bulunan sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kanaat önderleri ve toplamda binin üzerinde davetli katıldı. Burada ilk olarak konuşan Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Şehir Gönüllüleri Meclisi'nin tamamen siyasetin üstünde bir oluşum olacağını belirterek, "Bu platform Malatya platformudur. Malatya'nın bütün renklerinin, bütün düşüncelerinin, bütün derneklerinin, bütün sivil toplum örgütlerinin toplandığı ve Malatya paydasıyla özdeşliği bir topluluk. Bu platform, siyasetin tamamen üstündedir. Bizim yaklaşımımız özellikle Malatya'nın mazisine layık istikbale hazırlama yaklaşımıdır. Bu anlamda da biz Malatya ile ilgili düşüncelerimizi ifade ederken, öncelikle Malatya'nın tarihi hakkında kısa bir bilgi vermem gerekir diye düşünüyorum. Biz Malatya'yı genelde kayısı ile değerlendiren, kayısı ile özdeşleştiren, oysa kayısı önemlidir ama Malatya'nın çok daha önemli değerleri vardır. Kadim bir şehirdir. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerin adıdır. Urfa'ya gittiğinizde, Urfa'nın girişinde tarihin sıfır noktasına 'Hoş geldiniz' diyor. Biz Malatya'ya ne yazmamız gerektiğini düşündüğümüzde, sadece kayısı ile karşılanacak bir şehir değildir. 'İnsanlık medeniyetinin başladığı yere hoş geldiniz' yazmamız gerekir. 'Anadolu'yu anayurt yapan destan şehrine hoş geldiniz' dememiz gerekiyor. Arslantepe, ilk devlet hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin, ilk taş devrinden demir devrine evrimleşmenin ve o süreçte demirin silah ve diğer aletler olarak kullanılmasının mekanı Malatya'dır, mekanı Arslantepe'dir. Onu Kültür Bakanlığı'na, akabinde Dış İşleri Bakanlığımıza ve UNESCO kültür mirası listesinin asıl listesine alınması içinde Paris'e diplomatik kurye ile gönderildi. Bunda da bilginiz olsun. İnşallah önümüzdeki Mayıs ayı gibi dünya kültürel miras listesine girmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Katılımcı Belediyeciliğin önemine vurgu yapan Başkan Gürkan, "Cumhurbaşkanımız 2014'teki yerel yönetim programını açıklarken 'katılımcı belediyecilik' dedi. Katılımcı belediyeciliği ifade ederken, yani toplumla yönetilen bir belediyecilik anlayışından bahsetti. Yani formal meclislerin dışında, informal meclislerin olmasından bahsetti. Bugün 31 Ocak'ta açıkladığı manifesto dada şöyle bir açıklama getirdi. 'Şehir planları' dedi. 'Altyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik, yatay şehirleşme, tasarruf ve şeffaflık, değer üreten şehirler, bir de halkla birlikte yönetim' dedi. ve 'gönül belediyeciliği' dedi. Formal yaklaşım ile informal yaklaşımı birlikte götüremeyen yöneticilerin başarılı olma şansı sıfırdır" şeklinde konuştu.



"Şehri gerçek anlamda, anlamlı kılmak istiyorsanız, şehri erdemli, faziletli, huzurlu bir şehir yapmak istiyorsanız, o zaman şehri, şehrin bütün değerleri ile yöneteceksiniz" diyen Başkan Gürkan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz şehrimizi çiçek bahçesi yapmak istiyoruz. Şehrimizin bütün zenginliklerini değerlendirmemiz lazım. Buradaki formal meclis diye tabir ettiğimiz mecliste, kendisi olmayan herkesin katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yer almasını istiyoruz. Bizler birbirimizi yüceltme noktasında, birbirimizi mutlaka yüceltmeliyiz. Biz geçiciyiz. Bizim amacımız Malatya'dır. Malatya'nın mazisine layık istikbale hazırlanmasıdır. Bu şehir, geçmişte medeniyetlere ev sahipliği yapmış, bu şehir geçmişte fetih destanları yazmış, kahramanlık destanları yazmıştır. Şuan şehrimizin eksikliklerinin telafi edilmesi için, şehrimizin tekrar mazisine layık istikbale hazırlanması için, hep birlikte el ele vereceğiz. Böyle bir topluluğu bir araya getirmek kolay değildir. Diyarbakırlısı, Muşlusu, Alevi'si, Sünni'si, a partilisi ve b partilisi hepsi buradalar. Bu Malatya platformudur, bu Malatya ortak paydasıdır. Malatya, bu olması lazımdır, Malatya bu tablodur, Malatya bu fotoğraftır. Seçilen insanlar hiçbir siyasi kaygı taşımayacaklar. Bu oluşacak olan meclise, herkes ama herkes itibar edecek. Bende itibar edeceğim, devletin valisi de itibar edecek, bakanlarda itibar edecek ve diğer yönetimde itibar edecek, her şeyden öncesi vatandaş itibar edecek. Vatandaşın itibar etmesi içinde bu meclisin çok objektif bir şekilde seçilmesi lazım, seçilirken de kaygısının olmaması lazım. Bu toplantımızın başta Malatya'mıza, sizlere ve Malatya'mızın istikbaline hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de, Malatya'nın Şehir Gönüllüleri Meclisi gibi bir oluşuma gerçek anlamda ihtiyacının olduğunu belirterek, "Böyle bir akla, böyle bir meclise, gerçekten Malatya'nın ihtiyacı var. Bizimde hep hayalimizde olan, Malatya'yı bütün renkleriyle, bütün fikirleriyle kuşatacak, Malatya ortak paydasında bir araya getirecek bu platformu çok çok önemsiyoruz. Burada şehrin yönetilmesi noktasında ortaya çıkacak fikirleri, özellikle heyecanla bekliyorum. Belediye meclis üyeleri ile, belediye başkanlarımızla, ilin milletvekilleri ve siyasileri ile yönetilmez bir il. Bir ilin kimlikli ve kişilikli olması, bir ilin ayağa kalması ve diğer illerle rekabet etmesi açısından bu meclislerde ortaya çıkması, fikirlerin hayata geçmesi hepimiz için önemli. Malatya Platformu ve meclisi olması, Malatya'nın ortak paydası olması çok çok önemli. Buradan çıkacak fikirleri de Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte, CHP, MHP ve AK Parti Milletvekillerimiz ve 13 Belediye Başkanlarımızla önemsememiz gerektiğini ifa ederek, katılımlarınızdan ve katkılarınızda dolayı hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

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