Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı

31.08.2022 10:54
Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı

Malatya'da, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 5 Eylül itibariyle hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında da poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

Malatya'da, Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 5 Eylül itibariyle hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında da poliklinik hizmeti vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, yaptığı yazılı açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin 71 ünite ve 5 ameliyathanesi ile hizmet verdiğini belirtti.

Hafta içi 09.00-16.00 saatleri arası randevu ile vatandaşlara poliklinik hizmeti sunan hastanenin, vatandaşlara daha fazla hizmet vereceğini aktaran Berk, şöyle devam etti:

"Müdürlüğümüzün ve hastane yönetimimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda diş poliklinik hizmetlerinden halkımızın daha fazla yararlanması için 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren, hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arası, 20 diş hekimimizin katılımıyla mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlayacaktır."

Mesai dışı saatlerde diş polikliniklerden hizmet almak isteyenler mhrs.gov.tr ve Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini kullanarak randevu oluşturabilecek.

YORUMLAR
500
İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak İLEM 4. Yazı Kampı 7 Eylül'de başlayacak Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uzun Bir Aradan Sonra 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da Sevenleriyle Buluşacak Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Uzun Bir Aradan Sonra 13 Eylül'de Harbiye Açıkhava'da Sevenleriyle Buluşacak Okullara temizlik görevlisi için kura Okullara temizlik görevlisi için kura
Kaynak: AA

Mehmet Kılınç, Malatya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
15:53 Kocaeli'nde aldatıldığını düşünen Suriyeli bir adam, eşini ve Murat isimli tütüncüyü bıçakladı
15:46 Levent Göktaş için Interpol devrede! Necip Hablemitoğlu suikastının firari katil zanlısı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:02:48. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da diş hastanesinin mesai saatleri uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement