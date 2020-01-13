Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, şehit polis Fethi Sekin anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Malatya Gençlik Federasyonu ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi tarafından kent merkezindeki bir halı sahada "şehit polis Fethi Sekin anısına" futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, şehitlerin isimlerini etkinliklerle her yerde anacaklarını belirtti.

Bu kapsamda şehitlerin adlarını unutmayacaklarını aktaran Dağdeviren, "Bu etkinliği düzenleyen Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz'a ve Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polis Şubesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca buraya katılım sağlayan sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve tüm gençlere teşekkür ederim." dedi.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz ise şehitleri unutmamak adına etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Düzenlenen turnuvada şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile de bir görüntülü bir görüşme yapıldı.

Turnuva sonunda Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gençlere madalya verdi ve gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.