Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da, şehit polis Fethi Sekin anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi, System.String[]

Malatya'da, şehit polis Fethi Sekin anısına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Malatya Gençlik Federasyonu ile Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şubesi tarafından kent merkezindeki bir halı sahada "şehit polis Fethi Sekin anısına" futbol turnuvası gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, şehitlerin isimlerini etkinliklerle her yerde anacaklarını belirtti.

Bu kapsamda şehitlerin adlarını unutmayacaklarını aktaran Dağdeviren, "Bu etkinliği düzenleyen Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz'a ve Emniyet Müdürlüğü'nün Toplum Destekli Polis Şubesi'ne teşekkür ederim. Ayrıca buraya katılım sağlayan sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve tüm gençlere teşekkür ederim." dedi.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz ise şehitleri unutmamak adına etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.

Düzenlenen turnuvada şehit polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ile de bir görüntülü bir görüşme yapıldı.

Turnuva sonunda Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, gençlere madalya verdi ve gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

Fethi Sekin, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir
Kaybolan üniversite öğrencisi, özel harekat timlerince aranıyor 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan'ı arama çalışmalarına özel harekat timleri katıldı Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
22:18 Paris Savcılığı polis şiddetine ilişkin iki yeni soruşturma açtı - Son Dakika
22:17 Kiracı ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga: 4 yaralı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika
22:16 Eskişehir 19 yaşındaki lösemi hastası buğra için donör aranıyor - Son Dakika
22:16 Antalya merdivene düştü, ceketi sıkıştı, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika
22:03 Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 22:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da şehit polis Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]