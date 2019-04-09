Malatya'da Şehitler Anısına Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Malatya'da Polis Haftası nedeni ile şehitler anısına mevlit okutuldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:48 Kaynak: İHA
'da Polis Haftası
nedeni ile şehitler anısına mevlit okutuldu.
Yeni Camide düzenlenen Mevlit programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Programa katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar hep bir ağızdan şehitler için dua etti.
Programda vatandaşlara mevlit şekeri de ikram edildi.
Programa, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal
, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen
, jandarma personelleri, emniyet personelleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. - MALATYA
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