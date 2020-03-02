Malatya'da Şehitler için dualar edildi - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde İdlib şehitleri için yatsı namazı sonrası Kuran'ı Kerim okundu, dualar edildi.



Yeşilyurt İlçe Müftülüğü tarafından İdlib'te şehit olan askerler için program düzenledi. Ahmediye Camisinde yatsı namazı sonrası şehitler için Kur'an Kerim tilaveti okundu. Katılımın yoğun olduğu programda hep bir ağızdan şehit olan Mehmetçiklere ve cephede çarpışan güvenlik güçlerinin muzaffer olabilmesi için dualar edildi.



Fetih suresi okunarak başlanan program Yeşilyurt İlçe Müftüsü Selami Sayın'ın duasıyla son buldu. - MALATYA