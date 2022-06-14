Malatya'da şehitler için mevlit okundu - Son Dakika
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Malatya'da şehitler için mevlit okundu

14.06.2022 09:59
Malatya'da şehitler için mevlit okundu

Malatya'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Malatya'da Jandarma Teşkilatı'nın 183'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Turgut Özal Camisi'nde vatanın birliği ve bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, şehitler için dua etti.

Mevlide Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, şehit ve gazi dernekleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da şehitler için mevlit okundu - Son Dakika

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