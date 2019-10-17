Malatya'da şehitlik ziyareti

Malatya Gençlik Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gençler, şehit kabirlerini ziyaret ederek, dua etti.

Malatya Gençlik Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gençler Şehitlik Kabrini Ziyaret Ediyor" programı kapsamında Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda program düzenlendi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim'i okunmasının ardından gençler, dua etti.

Programda konuşan Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, amaçlarının milli ve manevi duyguları yaşatmak olduğunu belirtti.

Gençler ise Barış Pınarı Harekatı için hazırladıkları destek mesajını okudu.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz amacı güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Barış Pınarı Harekatı ile ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edecek. Oluşturulacak güvenli bölgeyle Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracaktır. Bu harekatta Türkiye ile birlikte olan tüm ülkelere teşekkür ederiz. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan tüm kahraman Mehmetçiklerimizin her birine sevgi, saygı ve desteklerimizi sunuyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi her türlü tehlikelerden korusun."