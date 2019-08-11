Malatya'da şehitlikte hüzünlü bayram

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Malatya Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde Malatya Şehitliği ziyaretçi akınına uğradı. Şehit anneleri, şehit çocuklarının mezarı başında hem Kur'an-ı Kerim okudu hem de gözyaşı döktü.



Kurban Bayramı'nın ilk gününde bir çok kentte olduğu gibi Malatya'da da mezarlıklar ziyaretçi akınına uğradı. Şehir Mezarlığında bulunan şehitlik, şehit yakınları ile dolup taştı. Şehit mezarlarını bayramın birinci gününde ziyaret eden şehit aileleri duygu dolu anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit aileleri ise Kur'an-ı Kerim okudu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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