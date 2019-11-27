Son Dakika Haberleri: Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyon yandı
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Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyon yandı

6 saat önce

Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyon yandı, System.String[]

Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

Şeker pancarı yüklü kamyon, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonda büyük hasar meydana geldi, şeker pancarlarının da bir kısmı zarar gördü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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