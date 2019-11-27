Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyon yandı
6 saat önce
Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Malatya'da şeker pancarı yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Şeker pancarı yüklü kamyon, Karakavak Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonda büyük hasar meydana geldi, şeker pancarlarının da bir kısmı zarar gördü.
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