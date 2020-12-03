Malatya'da semt pazarında Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Malatya'da İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarlarında denetim yaptı.
Jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe gibi pandemi tedbirlerini denetledi.
Ekipler, pazarda tedbirlere uyan pazarcı esnafına teşekkür etti.
Jandarma ekipleri, sigara içme yasağı getirilen cadde ve sokaklarda sigara denetimi de yaptı.
- Kaynak: AA
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