Son Dakika Haberleri: "Malatya'da şenlik var"
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"Malatya'da şenlik var"

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gökçen Yılmaz Akademi tarafından ortaklaşa düzenlenen Malatya Şenlikleri 2019 etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin arkasındaki alana ve sanat sokağında kurulan stantlarla panayır havası yaşatan Malatya şenlikleri 24 Ağustos Cumartesi günü başladı.

"Malatya'da şenlik var" sloganı ile 7'den 70'e Malatyalıları bir araya getiren etkinliklerin gerçekleştiği Malatya Şenlikleri 1 Eylül cumartesi günü sona erecek.

Müzik programlarının yanında çocukların doyasıya eğlenebileceği eğlence alanları, yöresel lezzetler fuarı, tanıtım stantları yer alıyor.

Malatya'da 5 yılın ardından bu yıl yeniden düzenlenen kayısı Festivalinin ardından şehir merkezinde de Malatya Şenliklerinin düzenlenmesi vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:23 Kaynak: Bültenler
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