Malatya Büyükşehir Belediyesinin arkasındaki alana ve sanat sokağında kurulan stantlarla panayır havası yaşatan Malatya şenlikleri 24 Ağustos Cumartesi günü başladı.

"Malatya'da şenlik var" sloganı ile 7'den 70'e Malatyalıları bir araya getiren etkinliklerin gerçekleştiği Malatya Şenlikleri 1 Eylül cumartesi günü sona erecek.

Müzik programlarının yanında çocukların doyasıya eğlenebileceği eğlence alanları, yöresel lezzetler fuarı, tanıtım stantları yer alıyor.

Malatya'da 5 yılın ardından bu yıl yeniden düzenlenen kayısı Festivalinin ardından şehir merkezinde de Malatya Şenliklerinin düzenlenmesi vatandaşlarca memnuniyetle karşılandı.