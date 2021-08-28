Malatya'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu - Son Dakika

Olay yerine gelen AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan Şahin, kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezinde hayatını kaybetti.

Ali Şahin (19) arkadaşlarıyla serinlemek için Orduzu Mahallesi'ndeki Pınarbaşı göletine girdi. Bir süre sonra Şahin'in suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerini bildirdi.

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