Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
38 dakika önce
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:03 Kaynak: AA
'nın Yazıhan
ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinden kayısı bahçesinde çalışmak için ailesiyle ilçeye bağlı Tecirli Mahallesi'ne gelen Mehmet Ali Kaynak
(19), serinlemek amacıyla kardeşiyle Karakaya Barajı
'na girdi.
Kaynak'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Kaynak'ın cesedine ulaştı.
Gencin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Ergenekon savcılarına yeni dava yolda!
Son dakika! Ali Babacan, AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına ilişkin ilk resmi açıklamayı yaptı
Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı
Türkiye Gazeteciler Sendikasından SETA raporuyla ilgili suç duyurusu