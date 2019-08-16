Malatya'da serinlemek için baraja giren genç boğuldu
1 saat önce
Malatya'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
'da serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi
ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği
Mahallesi'nde yaşayan Orhan Barışan (21), Atabey
İskelesi mevkiinde serinlemek için Karakaya
Baraj göletine girdi. Barışan'ın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Barışan'ın cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA
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