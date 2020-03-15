Malatya'da servis minibüslerine dezenfekte - Son Dakika
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Malatya'da servis minibüslerine dezenfekte

7 saat önce

Malatya'da servis minibüslerine dezenfekte Malatya'da servis minibüsleri dezenfekte ediliyor.

Malatya'da servis minibüslerine dezenfekte

MALATYA - Malatya'da servis minibüsleri dezenfekte ediliyor. Dezenfekte etmeyen servis araçlarına müsaade edilmeyecek.

Türkiye'de de görülen Koronavirüsün yaygınlaşmaması için Malatya'da da tedbirler alınıyor. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası tarafından okul servisleri ilaçlama firması tarafından dezenfekte edildi. Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, yaptığı açıklamada, "Malatya'da minibüslerde dezenfekte yaptıktan sonra, en önemli varlığımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız taşıyan servis araçlarımızı da unutmadık. Türkiye'mizde önemli bir görevi icra etmekteler. Dünya Ülkelerine yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüsü, ilgili şuanda büyük bir panik olmuş durumda . Okullar tatil ancak servis minibüslerini şimdiden dezenfekte edip, öğrencileri hijyen bir şekilde taşımak için şimdiden çalışma yaptık" dedi.


"Dezenfekte etmeyen servis araçlarına asla müsaade etmeyeceğiz"

Başkan İnce, " Servis araçlarını dezenfekte etmeyen servis aracına asla müsaade etmeyeceğiz . Çünkü çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Bu gün itibaren Malatya'da bin 150 servis aracımız hepsini kontörlü ederek dezenfektesi yapılacak. Okullar 15 gün tatil olduğundan dolayı, okulların açılmasına iki gün kala Malatya Büyükşehir Belediyemizin önünde tüm servis araçlarımız toplayarak, dezenfektesi olmayanları yapacağız. Çocuklarımız rahat ve sağlıklı ve güvenli bir şeklinde taşınması için elimizden geldiği kadarıyla Servisçi Esnaflarımızla birlikte yapacağız" diye konuştu.

Malatya'da servis minibüslerine dezenfekte

Türkiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:20 Kaynak: İHA
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