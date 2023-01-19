Çocukların en değerli varlıkları olduğunu aktaran İnce, konuyu yakından takip edeceklerini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte bir servis şoförünün araç içerisindeki öğrencilere şiddet uyguladığı iddiası üzerine konuyu idari olarak incelemek üzere müfettiş görevlendirdi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Servis şoförünün öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına soruşturma - Son Dakika

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