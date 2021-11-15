Seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Yangını fark eden sürücü Bilek, aracı durdurarak annesi, eşi ve 3 çocuğunu araçtan çıkardı.

Cumali Bilek'in kullandığı 44 ACY 657 plakalı otomobilin motor kısmı, D-300 kara yolu 38. kilometrede henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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