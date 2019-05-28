Malatya'da seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı

Malatya
'da gaz sızan tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Battalgazi
ilçesi Zafer Mahallesi
Sağlık Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki tezgahında pişmiş mısır satan Talip Y, tezgahın altında bulunan piknik tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaralandı.
Pazarcı esnafı Talip Y'nin üzerine su dökerek, alev alan kıyafetlerini söndürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Talip Y, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Pazarcı esnafı Ömer Tuna
, "Sakalı, bıyığı, her tarafı yandı. Biz arkadaşa yardım etmek amacıyla kafasından aşağı su döktük. Yanık izleri belli oluyordu. Sonra ambulans hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.