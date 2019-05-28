Son Dakika Haberleri: Malatya'da seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı
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Malatya'da seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı

2 saat önce

Malatya'da gaz sızan tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da gaz sızan tüpün parlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki tezgahında pişmiş mısır satan Talip Y, tezgahın altında bulunan piknik tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaralandı.
Pazarcı esnafı Talip Y'nin üzerine su dökerek, alev alan kıyafetlerini söndürdü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Talip Y, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Pazarcı esnafı Ömer Tuna, "Sakalı, bıyığı, her tarafı yandı. Biz arkadaşa yardım etmek amacıyla kafasından aşağı su döktük. Yanık izleri belli oluyordu. Sonra ambulans hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:43 Kaynak: AA
Battalgazi, Malatya, Güncel
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