Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
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Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

08.04.2022 17:00

Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi Malatya'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

MALATYA - Malatya'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

Kentte saatte 50 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesinde yaşanan şiddetli rüzgar Ali Kartal'a ait sebze serasında hasara yol açtı. 10 dönümlük alanda kurdukları 42 seranın neredeyse tamamının rüzgarda hasar aldığını belirten Kartal, " Rüzgar büyük bir tahribat oluşturdu. Biz bu gece seraların üzerini nasıl kapatacağız. Bunlar hep yanarlar. Sedir, fide ektik, domates, biber, patlıcan her çeşidini de ekmişiz. Rüzgar da çıkınca doğal afeti yaşadık. 10 dönüm alanda 42 seramız var. Şuanda 42 seramızdan 5-6 seramız sağlam kaldı. Diğerleri rüzgar paramparça etti. Mağduruz bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sera görevlisi Deniz Kartal'da " Rüzgardan zarar gördük. Bütün seralarımız yıkıldı. Doğal afetten dolayı mağduruz. Seralar yeni yeşermeye başladı. Soğuk gelir üzerini kapatmak gerek" diye konuştu.

Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
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