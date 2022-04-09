Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

09.04.2022 00:58
Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi

Malatya'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

Malatya'da yaşanan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sebze seraları büyük çapta hasar gördü.

Kentte saatte 50 kilometrenin üzerine çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde yaşanan şiddetli rüzgar Ali Kartal'a ait sebze serasında hasara yol açtı. 10 dönümlük alanda kurdukları 42 seranın neredeyse tamamının rüzgarda hasar aldığını belirten Kartal, "Rüzgar büyük bir tahribat oluşturdu. Biz bu gece seraların üzerini nasıl kapatacağız. Bunlar hep yanarlar. Sedir, fide ektik, domates, biber, patlıcan her çeşidini de ekmişiz. Rüzgar da çıkınca doğal afeti yaşadık. 10 dönüm alanda 42 seramız var. Şu anda 42 seramızdan 5-6 seramız sağlam kaldı. Diğerlerini rüzgar paramparça etti. Mağduruz, bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sera görevlisi Deniz Kartal da, "Rüzgardan zarar gördük. Bütün seralarımız yıkıldı. Doğal afetten dolayı mağduruz. Seralar yeni yeşermeye başladı. Soğuk gelir üzerini kapatmak gerek" diye konuştu. - MALATYA

YORUMLAR
500
AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi kabul edildi AK Parti MKYK üyesi Tüfenkci'nin sunduğu yasa teklifi kabul edildi Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu Avrupa şampiyonu Işık'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Ali Kartal, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:55 Polisi "Bıçaklı kavga var" diye çağırdılar, pasta üflettiler
00:51 Arda Güler rekor bedelle Avrupa'ya yelken açıyor
00:08 AB Komisyonu Başkanı Leyen: Ukrayna, Avrupa ailesine aittir
00:06 "Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" diyen Ozan Tufan'ın hayali gerçek oluyor
00:00 MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı!
23:51 Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler yaşamını yitirdi!
23:46 Cep telefonu tarifelerine yüzde 40 zam geldi!
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 01:16:45. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da şiddetli rüzgar seralara zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement