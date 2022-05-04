Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

04.05.2022 14:00

Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

MALATYA - Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün gök gürültü sağanak uyarısının ardından, Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte bayram süresince aralıklarla devam eden sağanak yer yer doluya dönüştü.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken, bazı bölgelerde ise dolu yağışı nedeniyle kayısı ağaçlarının zarar gördüğü bildirildi.

Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

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Meteoroloji, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika
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