Malatya'da 24 bin 600 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da 24 bin 600 makaron ele geçirildi
08.03.2021 17:35
Malatya'da 24 bin 600 makaron ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.
Malatya'da 24 bin 600 makaron ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 800 içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bin 800 sahte bandorollü boş makaron, 1080 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ile 15 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli bir kişiye işlem yapıldı.???????
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