Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon
17 dakika önce
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.
Malatya
'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 7 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 85 adet tabanca mermisi ve 55 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü. - MALATYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:20 Kaynak: İHA
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Kaçak Elektronik Sigara Operasyonunda Yakalanan Öğretmen Pes Dedirtti: Kayınvalidem İçin Yaptım
Kıskançlık Krizine Giren Genç Kadın, Kocasının İmam Nikahlı Eşine Kurşun Yağdırdı
Son Dakika! Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu