Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

17 dakika önce

Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.

Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon, System.String[]
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 7 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 85 adet tabanca mermisi ve 55 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:20 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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