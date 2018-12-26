Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

Malatya'da Silah Kaçakçılarına Operasyon

2 saat önce

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon -8 adet ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi MALATYA - Malatya'da silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon
-8 adet ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 8 adet ruhsatsız silah ile mermiler ele geçirildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 7 farklı adrese baskın yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 adet farklı markalarda ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 85 adet tabanca mermisi ve 55 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere KOM şubeye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:03 Kaynak: İHA

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