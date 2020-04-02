Malatya'da silah kaçakçılığı ile uyuşturucu satmak suçundan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edelen şüphelilerden 2'si nöbetçi mahkemece tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 6 tabanca, 11 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.