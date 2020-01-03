Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi C.M., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuluşağı Mahallesi'nde yaşayan C.M.'nin evinde otomatik tüfek olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptıkları aramada, 1 otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 mermi, 1 av tüfeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, C.M.'yi gözaltına aldı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:47 Kaynak: DHA
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