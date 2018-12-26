Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Taha AYHAN-MALATYA-DHA Malatya'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı.
Taha AYHAN-MALATYA- DHA Malatya
'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı. Polis
ekipleri 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:53 Kaynak: DHA
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