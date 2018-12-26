Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

1 saat önce

Taha AYHAN-MALATYA-DHA Malatya'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Taha AYHAN-MALATYA- DHA Malatya'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:53 Kaynak: DHA

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