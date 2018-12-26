Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı.
Malatya
'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi,5 kişi gözaltına alındı. Polis
ekipleri 'Silah kaçakçılığı ve ticareti' yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:17 Kaynak: DHA
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