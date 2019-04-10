Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
37 dakika önce
Malatya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:58 Kaynak: AA
'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu silah ticareti ve kaçakçılığıyla uğraştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kent merkezi ve ilçelere bağlı bazı köylerde, biri av bayisi 13 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız 11 av tüfeği ve 2 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
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