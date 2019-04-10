Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
50 dakika önce
Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiMALATYA - Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:49 Kaynak: İHA
'da silah kaçakçılığı operasyonu
Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen projeli çalışma neticesinde Malatya il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i av bayisi olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
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