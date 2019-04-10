Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

50 dakika önce

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildiMALATYA - Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve silah ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Yürütülen projeli çalışma neticesinde Malatya il merkezi ile bağlı ilçe ve köylerde yapılan eş zamanlı operasyonda 1'i av bayisi olmak üzere toplam 13 adreste arama yapıldı. Yapılan operasyonla 10 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:49 Kaynak: İHA
Malatya, 3. Sayfa
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