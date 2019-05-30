Son Dakika Haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Malatya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Malatya'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kale ve Pütürge ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız olduğu belirlenen biri kurusıkı 5 tabanca ve 8 av tüfeği, 10 tabanca şarjörü ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ile 5 cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:45 Kaynak: AA
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