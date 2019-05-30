Son Dakika Haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Baretta marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Browning marka tabanca, 1 adet 6,65 mm ruhsatsız Baretta marka tabanca, 1 adet Zoraki Mod 9 kuru sıkı tabanca, 10 tabanca şarjörü, 8 ruhsatsız av tüfeği, 541 adet 9 mm tabanca mermisi, 6 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 182 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının jandarmada sürdüğü belirtildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 14:21:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]