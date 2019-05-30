Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Malatya'nın Kale ve Pütürge ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet 9 mm ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Sıg Sauer marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Baretta marka tabanca, 1 adet 9 mm ruhsatsız Browning marka tabanca, 1 adet 6,65 mm ruhsatsız Baretta marka tabanca, 1 adet Zoraki Mod 9 kuru sıkı tabanca, 10 tabanca şarjörü, 8 ruhsatsız av tüfeği, 541 adet 9 mm tabanca mermisi, 6 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 182 av tüfeği kartuşu, 5 cep telefonu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 şüphelinin sorgularının jandarmada sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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