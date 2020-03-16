Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda birer tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, ruhsatsız el yapımı bir tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi ve bir av tüfeği ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.