Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu
6 saat önce
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 tabanca ele geçirildi.
Malatya'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 6 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün istihbarat çalışması neticesinde, silah kaçakçılığı yapan ve kente il dışından tabanca getireceği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan operasyonda 6 tabanca, 11 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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