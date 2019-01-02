Son Dakika Haberleri: Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

56 dakika önce

MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 56 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 56 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 56 av tüfeği ve farklı çaplarda 85 mermi ele geçirdi. Silahlara ve mermilere el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklandı.

? - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: DHA

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