Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
56 dakika önce
MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 56 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 56 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte silah kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler adreslerde yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 56 av tüfeği ve farklı çaplarda 85 mermi ele geçirdi. Silahlara ve mermilere el koyan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:32 Kaynak: DHA
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