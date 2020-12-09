Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Pütürge ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 3 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, evlerde yaptığı aramada ruhsatsız 3 tabanca, 6 av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.