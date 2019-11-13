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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
6 saat önce
MALATYA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:56 Kaynak: DHA
MALATYA'da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 22 fişek, 3 farklı silaha ait şarjör, 311 mermi, 1,02 gram metamfetamin ve 500 gram esrar ele geçirildi. Silahlara ve uyuşturucuya el koyan polis, 6 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak için emniyete götürdü.
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