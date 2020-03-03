Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapanlara yönelik harekete geçti. Eş zamanlı operasyon düzenlenen 9 adreste yapılan aramalarda; kalaşnikof uzun namlulu silah 4 şarjör, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 236 kalaşnikof fişeği, 400 tabanca kurşunu, 66 uzun namlulu tüfek mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. ?


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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